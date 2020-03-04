Визначився календар збірної України у Лізі націй

Перший матч збірна України зіграє вдома

Збірна України в групі А4 Ліги націй в першому матчі зіграє вдома проти Швейцарії.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Розклад матчів групи А4:

3 вересня

Німеччина - Іспанія

Україна - Швейцарія

6 вересня

Іспанія - Україна

Швейцарія - Німеччина

10 жовтня

Іспанія - Швейцарія

Україна - Німеччина

13 жовтня

Німеччина - Швейцарія

Україна - Іспанія

13 листопада

Німеччина - Україна

Швейцарія - Іспанія

16 листопада

Іспанія - Німеччина

Швейцарія – Україна

Нагадаємо, що у групі А4 гратимуть збірні України, Німеччини, Швейцарії та Іспанії.