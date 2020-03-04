Визначився календар збірної України у Лізі націй

Джерело - uefa.com.
Збірна України в групі А4 Ліги націй в першому матчі зіграє вдома проти Швейцарії.
Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Розклад матчів групи А4:
3 вересня
Німеччина - Іспанія
Україна - Швейцарія
6 вересня
Іспанія - Україна
Швейцарія - Німеччина
10 жовтня
Іспанія - Швейцарія
Україна - Німеччина
13 жовтня
Німеччина - Швейцарія
Україна - Іспанія
13 листопада
Німеччина - Україна
Швейцарія - Іспанія
16 листопада
Іспанія - Німеччина
Швейцарія – Україна
Нагадаємо, що у групі А4 гратимуть збірні України, Німеччини, Швейцарії та Іспанії.