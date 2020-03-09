Названо найкращого гравця 22 туру УПЛ

Найкращим гравцем туру визнано півзахисника Колоса

Джерело - УПЛ.

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до нашої експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 22-го туру Favbet Ліги.

Про це повідомляє сайт організації.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник Колоса Вадим Мілько, який у матчі з Шахтарем (3:4) оформив дубль. Він випередив чернігівця Олександра Філіппова, дніпрянина Олексія Чичикова, гірника Жуніора Мораеса та киянина Віталія Миколенка.

Раніше, найкращим тренером 22 туру став наставник Десни Олександр Рябоконь.