 Названо найкращого гравця 22 туру УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Названо найкращого гравця 22 туру УПЛ

Сьогодні 12:57 59 0
Найкращим гравцем туру визнано півзахисника Колоса
Названо найкращого гравця 22 туру УПЛ
#Мілько, #Колос

Джерело - УПЛ.

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до нашої експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 22-го туру Favbet Ліги.

Про це повідомляє сайт організації.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник Колоса Вадим Мілько, який у матчі з Шахтарем (3:4) оформив дубль. Він випередив чернігівця Олександра Філіппова, дніпрянина Олексія Чичикова, гірника Жуніора Мораеса та киянина Віталія Миколенка.

Раніше, найкращим тренером 22 туру став наставник Десни Олександр Рябоконь.

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