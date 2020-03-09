УАФ хоче спорудити тренувальну базу для збірних України

Планується спорудження тренувальної бази для збірних України у Княжичах (село біля східної межі Києва).

Про це президент УАФ Андрій Павелко заявив в ефірі Великого футболу.

"Аби перейняти досвід інших збірних, після засідання конгресу УЄФА в Амстердамі побував на базі збірної Нідерландів. Також планую відвідати такий же комплекс бундестіму.

Для того, щоб перейняти досвід спорудження баз найкращих збірних. Хочемо застосувати лише найкращі технології й ідеї. Для наших команд буде така база у Княжичах.

Старт проектних робіт і презентацію проекту зведення бази планується на травень 2020 року", - зазначив Павелко.