Починаючи з сезону-2021/2022 у клубів УПЛ повинні з'явитися жіночі команди

Джерело - Чемпіон.
У Києві відбулося чергове засідання Виконкому УАФ, на якому була прийнята стратегія розвитку жіночого футболу.
Про це президент асоціації Андрій Павелко написав у Facebook.
"Виконком затвердив стратегію жіночого футболу на найближчі 4 роки. Вона передбачає справжню революцію в клубному жіночому футболі. Зокрема, це обов'язкова наявність жіночих команд у всіх клубах УПЛ c сезону 2021/2022.
Це цілі, для реалізації яких потрібно ще багато чого зробити", - написав Павелко.
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