Починаючи з сезону-2021/2022 у клубів УПЛ повинні з'явитися жіночі команди

У Києві відбулося чергове засідання Виконкому УАФ, на якому була прийнята стратегія розвитку жіночого футболу.

Про це президент асоціації Андрій Павелко написав у Facebook.

"Виконком затвердив стратегію жіночого футболу на найближчі 4 роки. Вона передбачає справжню революцію в клубному жіночому футболі. Зокрема, це обов'язкова наявність жіночих команд у всіх клубах УПЛ c сезону 2021/2022.

Це цілі, для реалізації яких потрібно ще багато чого зробити", - написав Павелко.