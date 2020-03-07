Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 березня, Олександрія приймала київське Динамо у рамках 22 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
22 тур, 7 березня
Олександрія - Динамо 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Шабанов, 0:2 - 60 Буяльський, 1:2 - 65 Гречишкін(П), 1:3 - 85 Миколенко
Стартові склади:
Олександрія: Паньків - Лучкевич, Бухал, Дубра, Стецьков - Гречишкін, Довгий - Задерака(Протасов 63), Гордієнко(Грицук 46), Третьяков - Сітало
Динамо: Бущан - Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук(Кадірі 67), Шепелєв - Караваєв, Буяльський(Дуелунд 87), Вербич - Русин(Пиварич 83)
Попередження: Задерака(17), Стецьков(31), Довгий(36), Паньків(45), Кендзьора(50), Миколенко(52), Караваєв(79)
Вилучення: Довгий(47)
Нагадаємо, Десна мінімального обіграла Зорю.