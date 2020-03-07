 Лейпциг не зміг перемогти Вольфсбург та інші матчі 25 туру Бундесліги | Футбол | Champion.com.ua
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#Бундесліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 березня, відбулися поєдинки 25 туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
7 березня, 25 тур

Баєр - Айнтрахт 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Хаверц, 2:0 - 14 Бельярабі, 3:0 - 49 Пауліньо, 4:0 - 55 Пауліньо

Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:0 (0:0)

Герта - Вердер 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 3 Сарджент, 0:2 - 6 Классен, 1:2 - 41 Штарк, 2:2 - 60 Кунья

Фрайбург - Уніон Берлін 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Шаллаї, 2:0 - 55 Гюнтер, 2:1 - 61 Андерсон, 3:1 - 82 Кох

Шальке - Гоффенгайм 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Маккенні, 1:1 - 69 Баумгартнер

Нагадаємо, Падерборн вдома програв Кельну.

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