Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 березня, відбулися поєдинки 25 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
7 березня, 25 тур
Баєр - Айнтрахт 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 4 Хаверц, 2:0 - 14 Бельярабі, 3:0 - 49 Пауліньо, 4:0 - 55 Пауліньо
Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:0 (0:0)
Герта - Вердер 2:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 3 Сарджент, 0:2 - 6 Классен, 1:2 - 41 Штарк, 2:2 - 60 Кунья
Фрайбург - Уніон Берлін 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 34 Шаллаї, 2:0 - 55 Гюнтер, 2:1 - 61 Андерсон, 3:1 - 82 Кох
Шальке - Гоффенгайм 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 20 Маккенні, 1:1 - 69 Баумгартнер
Нагадаємо, Падерборн вдома програв Кельну.