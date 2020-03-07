Ліверпулю потрібно виграти 3 матчі для чемпіонства

Мерсисайдці можуть виграти трофей у матчі з Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

У рамках 29 туру АПЛ Ліверпуль приймав Борнмут.

Господарі поля завдяки голам Салаха та Мане змогли здобути мінімальну перемогу у матчі з рахунокм 2:1.

"Мерсисайдцям" потрібно виграти три матчі, щоб гарантовано стати чемпіонами, незалежно від результатів суперників, оскільки вони випереджають Манчестер Сіті, який йде на другому місці, на 25 очок (у "містян" 2 гри в запасі).

У тому випадку, якщо Сіті буде втрачати очки, чемпіонство може статися і раніше.

Нагадаємо, ЗМІ помилково повідомили про загибель брата гравця Ліверпуля.