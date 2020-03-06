ЗМІ помилково повідомили про загибель брата гравця Ліверпуля

Джерело - iSport.ua.
У четвер, 5 березня, дев'ять людей загинули в результаті аварії в Гвінеї.
Про це повідомляє журналіст Амаду Макаджі.
Автобус з футбольною командою Етуаль дю Гине потрапив в ДТП, яке для багатьох стало смертельним.
Деякі ЗМІ повідомили про те, що серед загиблих був і двоюрідний брат гравця Ліверпуля Набі Кейта Альма Кейта.
Автобус прямував в Канкан на матч чемпіонату Гвінеї проти Карфаморіа. За офіційною інформацією водій перевищив швидкість і врізався в дерево.
Крім дев'яти загиблих постраждали ще 19 осіб, з яких 17 отримали серйозні травми.
Пізніше деякі джерела почали спростовувати інформацію про загибель Кейта. Футболіст насправді уцілів і залишився живий.