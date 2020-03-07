Джерело - Чемпіон.
Десна у рамках 22 туру української Прем’єр-ліги приймала Зорю.
Голи: 1:0 – 37 Філіппов
Десна: Євген Паст - Андрій Мостовий, Денис Фаворов, Андрій Гітченко, Йоонас Тамм - Леван Арвеладзе, Андрій Домбровський, Олексій Гуцуляк, Владислав Калитвинцев (Юхим Конопля, 90 + 1) - Філіп Будковський (Єгор Картушов, 64), Олександр Філіппов (Андрій Тотовицький, 85).
Зоря: Заурі Махарадзе - Віталій Вернидуб, Дмитро Іванисеня (Андрейс Циганікс, 74) - Владислав Кочергін, Богдан Ледньов, Богдан Михайличенко, Владлен Юрченко (Максим Луньов, 23), Ловро Цвек, Євген Чеберко - Владислав Кабаєв, Михайло Перович (Артем Громов, 67).
Червоні картки: Олексій Гуцуляк (20) - Максим Луньов (45+4).
Попередження: Філіп Будковський (49), Денис Фаворов (69) - Андрейс Циганікс (90+3).
Раніше, Ворскла обіграла Олімпік у 22 турі УПЛ.