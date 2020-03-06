Лідер Карпат пропустить дербі зі Львовом

Джерело - UA-футбол.
Хавбек Карпат Єгор Назарина не зможе допомогти команді в дербі з ФК Львів.
Про це повідомляє прес-служба Карпат.
У матчі минулого туру проти Олександрії (0:4) Єгор отримав четверте попередження в цьому сезоні і отже, змушений пропустити львівське дербі.
Зате Геннадій Пасіч відбув дискваліфікацію і зможе зіграти проти містян.
У Львова перед матчем дві втрати: захисники Антон Братков і Сергій Борзенко також не зіграють в неділю через перебір жовтих карток.
Нагадаємо, що матч Львів - Карпати відбудеться в неділю 8 березеня і розпочнеться о 14:00.