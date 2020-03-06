У Гвінеї футбольна команда потрапила в ДТП, загинув брат півзахисника Ліверпуля

Загинув двоюрідний брат Набі Кейта

У Гвінеї сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, в якому перебувала футбольна команда.

Про це повідомляє Liverpool Echo.

Аварія сталася 5 березня. В результаті інциденту загинули дев'ять футболістів, а багато хто з інших людей, що знаходилися в транспортному засобі, отримали травми різного ступеня тяжкості.

Дану інформацію підтвердили і в Професійній футбольній лізі Гвінеї:

Серед загиблих гравців виявився Альмамі Кейта, двоюрідний брат півзахисника Ліверпуля і збірної Гвінеї Набі Кейта.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Кубка Англії Челсі вдома переміг Ліверпуль.