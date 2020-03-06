Рух переграв Спартак у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
На зборах у Туреччині у контрольному матчі львівський Рух зустрічався з латвійським Спартаком.
На старті зустрічі латвійці вийшли вперед. Але завдяки дублю Кухаревича Рух після першого тайму матчу вів у рахунку 2:1. Наприкінці матчу Біленький встановив остаточний рахунок зустрічі - 3:1.
Контрольний матч
6 березня
Рух (Львів, Україна) - Спартак (Юрмала, Латвія) 3:1 (2:1)
Голи: 0:1 ?, 1:1 - 17 Кухаревич, 2:1 - 24 Кухаревич, 3:1 - 88 Біленький (пен)
Раніше, Рух розгромив чемпіона Туркменістану у контрольному матчі.
Нагадаємо, Рух зіграв внічию з чемпіоном Молдови у контрольному матчі.