Рух переграв Спартак у контрольному матчі

Львівський клуб здобув вольову перемогу

Джерело - Чемпіон.

На зборах у Туреччині у контрольному матчі львівський Рух зустрічався з латвійським Спартаком.

На старті зустрічі латвійці вийшли вперед. Але завдяки дублю Кухаревича Рух після першого тайму матчу вів у рахунку 2:1. Наприкінці матчу Біленький встановив остаточний рахунок зустрічі - 3:1.

Контрольний матч

6 березня

Рух (Львів, Україна) - Спартак (Юрмала, Латвія) 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 ?, 1:1 - 17 Кухаревич, 2:1 - 24 Кухаревич, 3:1 - 88 Біленький (пен)

Раніше, Рух розгромив чемпіона Туркменістану у контрольному матчі.

Нагадаємо, Рух зіграв внічию з чемпіоном Молдови у контрольному матчі.