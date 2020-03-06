Джерело - sport.ua.
Сьогодні, 6 березня, Віктор Коваленко повернувся до тренувань у загальній групі Шахтаря.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Через травму він пропустив матчі з Дніпром-1, Бенфікою та Ворсклою.
Інший півзахисник Шахтаря, Алан Патрік, продовжує займатися за індивідуальною програмою. Також почали тренуватися за індивідуальною програмою Олександр Піхальонок, Манор Соломон і Максим Малишев.
У неділю, 8 березня Шахтар в 22-му турі УПЛ зіграє з Колосом.
Нагадаємо, Шахтар знищив Дніпро-1 у 21 турі УПЛ.