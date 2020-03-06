Павелко хоче зробити дивізіон Б в УПЛ

В українській Прем'єр-лізі планують реформувати молодіжну першість.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Надійшла пропозиції з 2021/22 розглянути реформу чемпіонатів U-19 і U-21.

Доручили робочій групі спільно з УПЛ доопрацювати це питання. Там є цікаві ідеї зробити дивізіон Б при УПЛ, де виховувалися б футболісти на базі U-19, але з можливістю залучення старших дітей. Їх може бути 3-4, це питання обговорюється", - розповів Павелко в ефірі телеканалу Футбол.