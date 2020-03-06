Роман Вантух не зіграє в УПЛ проти Динамо

Півзахисник Роман Вантух, який виступає на правах оренди за Олександрію, не зіграє в матчі 22-го туру проти Динамо згідно домовленностей між клубами.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

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Минулий рік футболіст провів в оренді в Олімпіку, зігравши за донецьку команду 22 матчі та забивши 3 м`ячі.

У складі Олександрії Вантух уже зіграв в обох турах після зимової перерви.

Нагадаємо, Олександрія заявила зимових новачків на другу частину сезону УПЛ.