Джерело - fcdynamo.kiev.uа.
Півзахисник Роман Вантух, який виступає на правах оренди за Олександрію, не зіграє в матчі 22-го туру проти Динамо згідно домовленностей між клубами.
Про це повідомляє прес-служба київського клубу.
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Минулий рік футболіст провів в оренді в Олімпіку, зігравши за донецьку команду 22 матчі та забивши 3 м`ячі.
У складі Олександрії Вантух уже зіграв в обох турах після зимової перерви.
Нагадаємо, Олександрія заявила зимових новачків на другу частину сезону УПЛ.