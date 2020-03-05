Визначився другий фіналіст Кубка Іспанії

Виїзний гол приніс Атлетіку путівку до фіналу турніру

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії Гранада приймала Атлетік.

Після першого тайму матчу без забитих голів Гранада двічі вразила ворота гостей. Але на 81-ій хвилині матчу гості забили гол у відповідь, що дозволило їм вийти до фіналу турніру.

Нагадаємо, що у першому матчі Атлетік переміг з рахунком 1:0. То ж за сумою двох матчів (2:2) Атлетік завдяки виїзному голу став переможцем півфінального протистояння. У вирішальному матчі турніру Атлетік зустрінеться з Реал Сосьєдадом, який раніше переграв Мірандес.

Кубок Іспанії

1/2 фіналу

Матч-відповідь, 5 березня

Гранада - Атлетік 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Фернандес, 2:0 - 76 Санчес, 2:1 - 81 Беріче

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