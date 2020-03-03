Барселона влітку підпише чотирьох новачків

Клуб має намір підписати двох захисників і двох форвардів

Майбутнім літом каталонська Барселона планує намір запросити двох захисників і двох форвардів.

Про це повідомляє Sport.es.

У клубі хочуть купити футболістів, які будуть грати у стартовому складі.

Також в Барселоні хочуть, щоб в останні роки активної кар'єри 32-річного аргентинського форварда Ліонеля Мессі команда була конкурентоспроможною і сильною.

Крім двох захисників і двох нападників Барселона може запросити гравця в лінію півзахисту. Повернення 28-річного бразильського форварда Неймара з ПСЖ є пріоритетним для блаугранас.

Нагадаємо, Піке не вважає Барселону фаворитом Ліги чемпіонів.