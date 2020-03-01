Перес зустрівся з Зіданом напередодні Ель Класіко

Функціонер підтримав тренера в непростий для Реала час

Президент Реала Флорентіно Перес провів зустріч з головним тренером команди Зінедіном Зіданом напередодні матчу з Барселоною.

Про це повідомляє Marca.

Функціонер вирішив підтримати наставника і команду після провальної зустрічі проти Манчестер Сіті в рамках Ліги чемпіонів (1:2). Пересу не сподобався занепадницький настрій гравців і їх емоційна реакція на поразку.

Щоб підтримати колектив у важкий час, президент зустрівся з Зіданом. Він запевнив, що положення тренера не зміниться в разі поразки в Ель Класіко.

Нагадаємо, матч 26-го туру чемпіонату Іспанії проти Барселони відбудеться 1 березня. Початок зустрічі - о 22:00.