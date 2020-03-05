Стало відомо, за який препарат дискваліфікований Бесєдін

Нападник Артем Бєсєдін попросив у лікаря Динамо таблетку від головного болю, а замість цього отримав препарат, в якому діючою речовиною був заборонений стимулятор фонтурацетам.

Про це координатор допінг-контролю УАФ Максим Бецков заявив в інтерв'ю Футбол 1.

"Стимулятор, що збільшує мозкову активність і психічну енергію. При невеликих дозах він просто збільшує психічну активність і пам'ять.

За повідомленням, яке нам прийшло, цей препарат потрапив в організм футболіста випадково, тому що була переплутана таблетка. Замість таблетки від головного болю лікар вручив цей препарат.

За однією з версій, у нього в одній і тій же кишені були таблетки кетанова і фонтурацетама, а він просто переплутав блістери", - зазначив Бецков.