УЄФА запускає літню Лігу чемпіонів

УЄФА хоче організувати новий турнір

УЄФА у наступному році планує запустити літню Лігу чемпіонів, у якій зіграють європейські ТОП-клуби.

Про це повідомляє Daily Mail.

УЄФА і американська компанія Relevent Sport ведуть переговори з проведення нового великого клубного турніру влітку 2021 року. Його створять на основі товариського Міжнародного кубка чемпіонів, який проводиться з 2013 року.

В УЄФА хочуть надати новому турніру офіційний статус. Планується проведення кваліфікації, групового раунду і стадії плей-офф.

Проект змагань був представлений вже низці англійських клубів, які вже дали свою згоду та назвали суми, які вони хотіли б отримати за участь в літній Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, визначився календар збірної України у Лізі націй.