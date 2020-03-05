В'ячеслав Танковський вибув на два місяці

Півзахисник Маріуполя В'ячеслав Танковський отримав травму у матчі з Ворсклою.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Футболіст вийшов на заміну на 74-й хвилині, і, відігравши всього 4 хвилини, через травму залишив поле.

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"У Танковського медіальний перелом щиколотки лівої гомілки без зміщення. Накладена гіпсова пов'язка і мобілізація. Термін відновлення - півтора-два місяці", - розповів лікар приазовців Дмитро Лисицин.

Ймовірно, Танковський травмувався на 75-й хвилині, коли самостійно впав в центрі поля. Арбітр, не розібравшись в ситуації, показав жовту картку Ібрагіму Кане, хоча гравець не доторкнувся до суперника.

Нагадаємо, Маріуполь розібрався з Ворсклою у 21 турі УПЛ.