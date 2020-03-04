ПСЖ переміг Ліон і вийшов до фіналу Кубка Франції

Ліон з 61-ої хвилини матчу грав у меншості

Джерело - Чемпіон.

У півфіналі Кубка Франції Ліон вдома приймав ПСЖ.

Після рівної гри у першому таймі гості додали після перерви. Допомогло їм також вилучення у складі Ліону - на 61-ій хвилині Марсаль отримав друге попередження. І далі гості забили чотири рази і впевнено вийшли до фіналу змагань.

Завтра, 5 березня, відбудеться другий півфінальний матч Кубка Франції Сент-Етьєн - Ренн.

Кубок Франції

1/2 фіналу

Ліон - ПСЖ 1:5 (1:1)

Голи: 1:0 - 11 Терр'єр, 1:1 - 14 Мбаппе, 1:2 - 64 Неймар (пен), 1:3 - 70 Мбаппе, 1:4 - 82 Сарабія, 1:5 - 90+3 Мбаппе

Раніше, Барселона може купити Неймара за €180 мільйонів.

Нагадаємо, ПСЖ розгромив Діжон у 27 турі Ліги 1.