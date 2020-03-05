Михайленко: Потрапили під розлючений Шахтар

Днірпо-1 було дуже важко протистояти Шахтарю у першій половині гри.

Про це розповів наставник команди з Дніпра Дмитро Михайленко.

"Футбол, як і життя, складається з чорних та білих смуг. Сьогодні ми потрапили під розлюченого суперника, який бажав реабілітуватися за поразку у Полтаві. Нам було дуже важко, особливо, у першому таймі. Другий тайм провели краще, але результат такий, і його треба прийняти та проаналізувати помилки.

Ми почали грати щільніше на флангах та при стандартних положеннях. Перші два голи сталися після кутових. Треба ще проаналізувати матч, але, здається, коригування у перерві дозволили нам у другому таймі виглядати краще.

Перемога у другому таймі – один з позитивних моментів. Хлопці зуміли не опустити голову, не розвалитися, не дозволили багато супернику – у цьому позитив", - розповів Михайленко.