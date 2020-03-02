Зозуля: Чекаю, коли фанати Райо Вальєкано скажуть, що я гей

Форвард прокоментував свій конфлікт з фанатами Райо Вальєкано.

Джерело - Чемпіон.

Фанати Райо Вальєкано заплуталися у своїх звинуваченнях на адресу Романа Зозулі.

Про це розповів сам український форвард.

"Коли все починалося, я був фашистом, потім вони почали розкривати мій фейсбук, і я вийшов нацистом. Нещодавно став расистом, а потім, як мені сказали, кричали, що я комуніст. Самі розібратися не можуть. Чекаю, коли скажуть, що я гей", – сказав Зозуля.

Нагадаємо, під час нещодавнього матчу Альбасете – Райо Вальєкано фанати мадридської команди називали українського форварда комуністом, хоч раніше були впевнені в абсолютно протилежних політичних поглядах гравця.