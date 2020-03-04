Карпати - Олександрія 0:4. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
У матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги львівські Карпати приймали ФК Олександрія.
Відео голу Третьякова з пенальті:
Відео голу Третьякова:
Відео голу Сітала:
Відео голу Банади:
Карпати - Олександрія 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 36 Третьяков (пен), 0:2 - 58 Третьяков, 0:3 - 73 Сітало, 0:4 - 89 Банада
Карпати: Антон Каніболоцький, Дмитро Кльоц (Олексій Хахльов 63), Матар Дійе, Артем Козак (Хішам Лейоус 46), Владислав Дубінчак, Єгор Назарина, Андро Гіоргадзе, Тім Халл, Марвін Мартінс, Ростислав Лях, Остап Притула
ФК Олександрія: Юрій Паньків, Владислав Бабогло, Максим Третьяков, Денис Мірошниченко, Валерій Лучкевич, Артем Сітало, Дмитро Гречишкін (Артем Гордієнко 85), Євген Банада, Роман Вантух (Тимур Стецьков 76), Богдан Мишенко (Олексій Довгий 74), Каспарс Дубра
Попередження: Артем Козак 14, Тім Халл 31, Єгор Назарина 59 - Денис Мірошниченко 50, Олексій Довгий 90+1.
Нагадаємо, VAR не працюватиме на матчі Олександрія – Динамо.