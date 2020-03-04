Аякс підписав півзахисника Сантоса

Придбали ще одного талановитого бразильця

Аякс уклав контракт з 18-річним півзахисником Сантоса Джованні Менсоном Рібейро.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода з бразильцем буде діяти до літа 2024 року. Спочатку Джованні виступатиме за молодіжну команду.

Аякс мав деякі проблеми з оформленням угоди по бразильцеві, який дістався клубу безкоштовно. Спершу, Сантос і федерація футболу Бразилії заблокували перехід, але ФІФА дозволила зареєструвати гравця.

Антоні має стати заміною Зієшу, який перебрався до Челсі.

Раніше, Челсі підшукав заміну Аррісабалазі.