 Аякс підписав півзахисника Сантоса | Футбол | Champion.com.ua
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Аякс підписав півзахисника Сантоса

Сьогодні 17:22 143 0
Придбали ще одного талановитого бразильця
Аякс підписав півзахисника Сантоса
#Аякс, #Сантос

Джерело - football.ua.

Аякс уклав контракт з 18-річним півзахисником Сантоса Джованні Менсоном Рібейро.

Про це  повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода з бразильцем буде діяти до літа 2024 року. Спочатку Джованні виступатиме за молодіжну команду.

Аякс мав деякі проблеми з оформленням угоди по бразильцеві, який дістався клубу безкоштовно. Спершу, Сантос і федерація футболу Бразилії заблокували перехід, але ФІФА дозволила зареєструвати гравця.

Антоні має стати заміною Зієшу, який перебрався до Челсі.

Раніше, Челсі підшукав заміну Аррісабалазі.

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