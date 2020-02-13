Челсі купив Зієша в Аякса

Гравець приєднається до команди влітку

Півзахисник амстердамського Аякса Хакім Зієш підписав контракт з Челсі.

Про це повідомляє прес-служба лондонського клубу.

We have some Hakim Ziyech news… 👀 — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 13, 2020

26-річний хавбек приєднається до синіх 1 липня 2020 року. Контракт підписаний до 2022 року.

Про суму трансферу сторони не повідомляють, однак в деяких ЗМІ йшлося про 45 мільйонах євро.

У минулому сезоні марокканець провів за Аякс 30 матчів, в яких забив дев'ять голів і віддав 12 гольових передач.

Раніше, Челсі підшукав заміну Аррісабалазі.

Нагадаємо, Челсі виділив вражаючу суму на літні трансфери.