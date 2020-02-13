Челсі купив Зієша в Аякса

Джерело - isport.ua.
Півзахисник амстердамського Аякса Хакім Зієш підписав контракт з Челсі.
Про це повідомляє прес-служба лондонського клубу.
We have some Hakim Ziyech news… 👀— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 13, 2020
26-річний хавбек приєднається до синіх 1 липня 2020 року. Контракт підписаний до 2022 року.
Про суму трансферу сторони не повідомляють, однак в деяких ЗМІ йшлося про 45 мільйонах євро.
У минулому сезоні марокканець провів за Аякс 30 матчів, в яких забив дев'ять голів і віддав 12 гольових передач.
Раніше, Челсі підшукав заміну Аррісабалазі.
Нагадаємо, Челсі виділив вражаючу суму на літні трансфери.