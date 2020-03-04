Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман відмовився від пропозиції очолити Барселону.

Про це розповів сам нідерландський спеціаліст.

"Пропозиція Барселони? Так, вони дзвонили мені кілька тижнів тому. Я відповів Барселоні відмовою, тому що працюю зі збірною Нідерландів. Це був невідповідний момент для того, щоб піти зі збірної.

Що стосується де Йонга, позитивним моментом є те, що Френкі грає в багатьох матчах, але виступає на позиції, відмінної від тієї, до якої він звик. Він не грав на цій позиції ні в Аяксі, ні в збірній, але таке рішення тренера", - розповів Куман.