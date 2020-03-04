Попов: Динамо ще є над чим працювати

Динамо потрібно вдосконалювати власну гру.

Про це розповів захисник киян Денис Попов.

"Результатом матчу задоволений, але що стосується самої гри, то ще є над чим працювати. У нас була ротація складу, і деякі хлопці ще не зіграні. Можливо, у цьому була проблема, і спочатку гра складалася напружено. Після вилучення у Колоса стало легше.

До того ж, голи завжди надають впевненості, ноги самі біжать і ти граєш спокійно. За рахунку 0:0 ще є хвилювання, а коли забив гол, зробив корисну дію, - стає вже легше", - розповів Попов.