Джерело - Чемпіон.
Динамо розірвало контракт з голкіпером Володимиром Маханьковим.
Про це повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.
22-річний воротар не потрапив в заявку киян у поточному сезону і з літа минулого року перебував без ігрової практики.
Маханьков - вихованець клубної школи Динамо. За першу команду він не провів жодної гри, виступаючи за молодіжні склади киян.
Наразі у Динамо чотири воротарі - Георгій Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет та Владислав Кучерук.
Нагадаємо, VAR не працюватиме на матчі Олександрія – Динамо.