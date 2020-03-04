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Джерело - Чемпіон.

Динамо розірвало контракт з голкіпером Володимиром Маханьковим.

Про це повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.

22-річний воротар не потрапив в заявку киян у поточному сезону і з літа минулого року перебував без ігрової практики.

Маханьков - вихованець клубної школи Динамо. За першу команду він не провів жодної гри, виступаючи за молодіжні склади киян.

Наразі у Динамо чотири воротарі - Георгій Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет та Владислав Кучерук.

Нагадаємо, VAR не працюватиме на матчі Олександрія – Динамо.