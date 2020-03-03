Збірна України потрапила до групи смерті елітного дивізіону Ліги Націй

Перший тур нового розіграшу відбудеться у вересні 2020 року

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 березня, відбулося жеребкування другого розіграшу Ліги Націй сезону-2020/21 років.

Збірна України за результатами жеребкування потрапила до групи 4, в якій суперниками будуть Німеччина, Іспанія та Швейцарія.

Перший тур нового розіграшу відбудеться у вересні 2020 року.

Збірна України дебютуватиме в елітному дивізіоні - Лізі А, куди вийшла після першого розіграшу турніру. У 2019 році українці змагалися у Лізі В, де посіли перше місце у групі з Чехією і Словаччиною.

Результати жеребкування Ліги націй-2020/21:

Ліга A

Група А1: Польща, Боснія і Герцеговина, Італія, Нідерланди

Група А2: Ісландія, Данія, Бельгія, Англія

Група А3: Хорватія, Швеція, Франція, Португалія

Група А4: Німеччина, УКРАЇНА, Іспанія, Швейцарія

Ліга B

Група B1: Румунія, Північна Ірландія, Норвегія, Австрія

Група B2: Ізраїль, Словаччина, Шотландія, Чехія

Група B3: Угорщина, Туреччина, Сербія, Росія

Група B4: Болгарія, Ірландія, Фінляндія, Вельс

Ліга C

Група С1: Азербайджан, Люксембург, Кіпр, Чорногорія

Група С2: Вірменія, Естонія, Північна Македонія, Грузія

Група С3: Молдова, Словенія, Косово, Греція

Група С4: Казахстан, Литва, Білорусь, Албанія

Ліга D

Група D1: Мальта, Андорра, Латвія, Фарерські острови

Група D2: Сан-Марино, Ліхтенштейн, Гібралтар

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