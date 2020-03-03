Збірна України потрапила до групи смерті елітного дивізіону Ліги Націй

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 березня, відбулося жеребкування другого розіграшу Ліги Націй сезону-2020/21 років.
Збірна України за результатами жеребкування потрапила до групи 4, в якій суперниками будуть Німеччина, Іспанія та Швейцарія.
Перший тур нового розіграшу відбудеться у вересні 2020 року.
Збірна України дебютуватиме в елітному дивізіоні - Лізі А, куди вийшла після першого розіграшу турніру. У 2019 році українці змагалися у Лізі В, де посіли перше місце у групі з Чехією і Словаччиною.
Результати жеребкування Ліги націй-2020/21:
Ліга A
Група А1: Польща, Боснія і Герцеговина, Італія, Нідерланди
Група А2: Ісландія, Данія, Бельгія, Англія
Група А3: Хорватія, Швеція, Франція, Португалія
Група А4: Німеччина, УКРАЇНА, Іспанія, Швейцарія
Ліга B
Група B1: Румунія, Північна Ірландія, Норвегія, Австрія
Група B2: Ізраїль, Словаччина, Шотландія, Чехія
Група B3: Угорщина, Туреччина, Сербія, Росія
Група B4: Болгарія, Ірландія, Фінляндія, Вельс
Ліга C
Група С1: Азербайджан, Люксембург, Кіпр, Чорногорія
Група С2: Вірменія, Естонія, Північна Македонія, Грузія
Група С3: Молдова, Словенія, Косово, Греція
Група С4: Казахстан, Литва, Білорусь, Албанія
Ліга D
Група D1: Мальта, Андорра, Латвія, Фарерські острови
Група D2: Сан-Марино, Ліхтенштейн, Гібралтар
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