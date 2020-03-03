Дзенга очолив Кальярі

Фахівець замінив у клубі Роландо Марана

Новим тренером Кальярі став Вальтер Дзенга, контракт з яким розрахований до літа 2021 року.

Про це повідомляє офіційний сайт клуб.

Допомагати йому буде Макс Канц.

Тричі найкращий голкіпер світу (з 1989 по 1991 рік) в якості тренера працював в ряді клубів по всьому світу. Це Нью-Інгленд Революшн (США), Брера (Італія), Націонал, Стяуа (обидва - Румунія), Црвена Звєзда (Сербія), Газіантепспор (Туреччина), Аль-Айн (ОАЕ), Динамо Бухарест (Румунія), Катанія, Палермо (обидва - Італія), Аль-Наср (Саудівська Аравія), Аль-Наср Дубай, Аль-Джазіра (обидва - ОАЕ), Сампдорія (Італія), Аль-Шааб (ОАЕ), Вулверхемптон (Англія), Кротоні, Венеція (Італія ).

Дзенга змінив на чолі Кальярі Роландо Марана, при якому команда після 15 турів йшла в зоні Ліги чемпіонів, але потім не змогла виграти в 11 поєдинках поспіль.

Наступний поєдинок Кальярі проведе проти СПАЛа 7-го березня.