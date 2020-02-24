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Піке: Барселона – не є фаворитом Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:56 265 0
Жерард Піке прокоментував матч проти Наполі
Піке: Барселона – не є фаворитом Ліги чемпіонів
#Барселона, #Наполі, #Піке

Джерело - ua-football.com.ua.

Барселона в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів буде непросто пройти Наполі.

Про це розповів захисник іспанського клубу Жерард Піке.

"Наполі - команда, яка останнім часом серйозно додала. Нас чекає дуже важкий матч. Вони обіграли Ювентус і Ліверпуль, а тому, щоб уникнути зайвого занепокоєння згодом, нам потрібен хороший результат вже в першому матчі.

Актуально: Наполі - Барселона: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Нас не можна назвати фаворитами цієї Ліги чемпіонів, хоча я переконаний, що у нас є шанс на перемогу. Але спочатку треба подбати про Наполі. Проб'ємось в наступний раунд, а там подивимося", - розповів Піке.

Нагадаємо, Кулібалі пропустить матч з Барселоною в Лізі чемпіонів.

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