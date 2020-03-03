Матчі в Англії можуть відбутись без глядачів

Через коронавірус матчі в Англії можуть відбуватися без глядачів

Керівники Футбольної асоціації Англії (FA), Прем'єр-ліги та англійської Футбольної ліги (EFL) в Англії оцінили заходи, які зменшать поширення епідемії нового коронавірусу.

Про це повідомляє The Times.

Розглядається варіант, при якому матчі чемпіонату та кубка Англії проведуть без глядачів, проте, вболівальники зможуть переглянути абсолютно усі поєдинки по телебаченню. Таке рішення дозволить зменшити поширення захворюваності коронавірусом серед людей.

Нагадаємо, два матчі Ліги чемпіонів можуть відбутися без глядачів.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може втратити титул АПЛ через коронавірус.