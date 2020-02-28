Ліверпуль може втратити титул АПЛ через коронавірус

Ліверпуль може не стати чемпіоном АПЛ

Нинішній сезон англійської прем’єр-ліги (АПЛ) можуть не дограти до кінця через поширення коронавірусі, який також дістався і до Великобританії.

Про це повідомляє The Telegraph.

У зв'язку з цим уряд Великобританії може скасувати всі спортивні заходи більш, ніж на два місяці. Через це деякі матчі АПЛ можуть не зіграти.

Немає гарантій, що Ліверпуль визнають переможцем чемпіонату, якщо турнір доведеться зупинити. Також три клуби з зони вильоту можуть залишитися в Прем'єр-лізі.

Можливо, що проведуть кризові переговори, в результаті яких ухвалять рішення про майбутнє нинішнього сезону: зберегти нинішні результати або важати їх недійсними.

Нагадаємо, Ліверпуль вирвав перемогу у Вест Гема в 27 турі АПЛ.