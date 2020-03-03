Віктор Коваленко може допомогти Шахтарю у матчі з Дніпро-1

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко відновився після травми та близький до повернення на поле.

Про це повідомляє ТК Футбол.

Футболіст вже відновився та активно тренується, тому може бути готовий до найближчого матчу чемпіонату України проти Дніпро-1.

Хавбек був змушений пропустити попередні матчі з Бенфікою і Ворсклою через травму стегна.

Матч з Дніпро-1 відбудеться 4 березня.

У поточному сезоні УПЛ Коваленко провів 12 матчів і забив 1 гол.

Нагадаємо, Ворскла сенсаційно перемогла Шахтар у 20 турі УПЛ.