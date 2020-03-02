Арсенал переграв Портсмут у 1/8 фіналу Кубка Англії

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/8 фіналу Кубка Англії Портсмут вдома зустрічався з Арсеналом.
У компенсовані хвилини першого тайму Арсенал завдяки голу Сократіса вийшов вперед. На початку другого тайму Нікетіа подвоїв рахунок. З рахунком 2:0 Арсенал святкував перемогу і вийшов до чвертьфіналу Кубка Англії.
Кубок Англії
1/8 фіналу, 2 березня
Портсмут - Арсенал 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+4 Сократіс, 0:2 - 51 Нікетіа
Раніше, Берарді потрапив до сфери інтересів Арсеналу.
Нагадаємо, Арсенал переграв Евертон в 27 турі АПЛ.