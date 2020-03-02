Міжнародний Кубок чемпіонів скасували в Азії через коронавірус

Джерело - iSport.ua.
Через спалах коронавірусу у Китаї, було прийнято рішення не проводити товариський турнір Міжнародний кубок чемпіонів в Азії.
Про це повідомляє BBC.
Крім того, повідомляється про перенесення матчів чемпіонату Швейцарії з футболу, які повинні були відбутися 15 березня.
Відзначимо, що в минулому році Міжнародний кубок чемпіонів виграла Бенфіка.
Нагадаємо, три футболісти в Італії заразилися коронавірусом.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може втратити титул АПЛ через коронавірус.