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Міжнародний Кубок чемпіонів скасували в Азії через коронавірус

Вчора 22:25 361 0
Головний товариський турнір світу в цей раз пройде за межами Азії
Міжнародний Кубок чемпіонів скасували в Азії через коронавірус
#коронавірус, #Азія

Джерело - iSport.ua.

Через спалах коронавірусу у Китаї, було прийнято рішення не проводити товариський турнір Міжнародний кубок чемпіонів в Азії. 

Про це повідомляє BBC. 

Крім того, повідомляється про перенесення матчів чемпіонату Швейцарії з футболу, які повинні були відбутися 15 березня. 

Відзначимо, що в минулому році Міжнародний кубок чемпіонів виграла Бенфіка.

Нагадаємо, три футболісти в Італії заразилися коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може втратити титул АПЛ через коронавірус.

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