Міжнародний Кубок чемпіонів скасували в Азії через коронавірус

Головний товариський турнір світу в цей раз пройде за межами Азії

Через спалах коронавірусу у Китаї, було прийнято рішення не проводити товариський турнір Міжнародний кубок чемпіонів в Азії.

Про це повідомляє BBC.

Крім того, повідомляється про перенесення матчів чемпіонату Швейцарії з футболу, які повинні були відбутися 15 березня.

Відзначимо, що в минулому році Міжнародний кубок чемпіонів виграла Бенфіка.

Нагадаємо, три футболісти в Італії заразилися коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може втратити титул АПЛ через коронавірус.