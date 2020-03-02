 УЄФА не має наміру переносити Євро-2020 через епідемію коронавірусу | Євро-2020 | Champion.com.ua
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УЄФА не має наміру переносити Євро-2020 через епідемію коронавірусу

Сьогодні 20:10 926 0
В організації впевнені, що турнір пройде без проблем
УЄФА не має наміру переносити Євро-2020 через епідемію коронавірусу
#Євро-2020, #УЄФА

Джерело - Sport Arena.

УЄФА не має наміру переносити Євро-2020 через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє ТАСС.

На сьогоднішніх зборах виконкому організації, глава УЄФА Александер Чеферін заявив, що проведення чемпіонату Європи не знаходиться під питанням.

Чиновник підкреслив, що на даний момент немає ніяких сумнівів в успішності проведення Євро-2020.

Побоювання з приводу проведення чемпіонату Європи виникли після того, як в Італії був перенесений ряд матчів чемпіонату.

Цього року Євро повинен пройти в 12 різних країнах. Якщо загроза епідемії буде зберігатися або придбає масштаб пандемії, проведення чемпіонату Європи буде під загрозою. Переїзди уболівальників між країнами можуть істотно додати проблем в боротьбі з вірусом.

УЄФА  стежить за ситуацією з коронавірусом, але поки не планує скасування чемпіонату.

Столиця Італії Рим повинна прийняти чотири матчі Євро-2020. Континентальна першість пройде з 12 червня по 12 липня в 12 країнах Європи.

Нагадаємо, що до фінальної частини Євро-2020 пробилася і збірна України. Команда Андрія Шевченка зіграє в групі С з Нідерландами та Австрією. Третій суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй.

Нагадаємо, три футболісти в Італії заразилися коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може втратити титул АПЛ через коронавірус.

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