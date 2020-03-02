Денисов: Каштру всіх здивував і вразив

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру здивував у матчі з португальською Бенфікою в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це заявив ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов.

"Хто всіх нас здивував і вразив в четвер, так це головний тренер Шахтаря Луїш Каштру. Мабуть, тріумф у двоматчевому протистоянні зі своїми земляками з Бенфіки - поки найбільший успіх в кар'єрі Каштру. Була єврокубкова осінь, тепер його команда в 1/8 Ліги Європи, причому, Каштру зробив це у себе на батьківщині, показавши, хто він такий.

Мені здається, для головного тренера Шахтаря це зараз дуже важливо - відчути таку впевненість у собі. Як мінімум, Каштру повторив успіх Мірчі Луческу 2016 року, коли Шахтар проходив стадію 1/16 фіналу. Правда, Луческу тоді подолав не тільки цю стадію, а й дійшов до півфіналу Ліги Європи", - сказав Денисов.