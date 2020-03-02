Екс-гравець збірної Англії відсторонений від футболу на чотири місяці

Сьогодні гравець покинув розташування Трабзонспору

Джерело - Sport Arena.

Нападник Даніел Старрідж відсторонений від світових футбольних змагань на чотири місяці.

Про це повідомляє офіційний сайт FA.

Гравець також оштрафований на 150 тисяч фунтів.

Англієць порушив правила на ставки і підозрюється в тому, що з братом намагався заробити на своєму потенційному переході до Севільї. Минулого літа його відсторонили на 6 тижнів, 4 з яких мали умовний характер, і оштрафували на 75 тисяч фунтів.

Футбольна асоціація Англії оскаржила рішення незалежної комісії і покарання для Старріджа стало досить серйозним.

Сьогодні гравець покинув розташування Трабзонспору. 30-річний англієць перебрався до Туреччини минулого літа і за півроку забив 7 голів у 16 ​​матчах.