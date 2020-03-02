Старрідж розірвав контракт із Транзонспором

Англійський нападник Даніель Старрідж покинув Трабзонспор, у який перейшов минулого літа.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Трабзонспор оголосив про припинення співпраці з 30-річним англійським форвардом. Контракт розірваний за взаємною згодою.

Нагадаємо, що Старрідж перейшов у турецький клуб в серпні минулого року, підписавши угоду до кінця сезону 2020/21. Екс-форвард збірної Англії зіграв за Трабзонспор 16 матчів у всіх турнірах і забив 7 голів.

Зазначимо, що під час зимового трансферного вікна екс-форварда Ліверпуля, Челсі та Манчестер Сіті хотіла бачити у своєму складі Астон Вілла, але бірмінгемці не змогли домовитися з керівництвом Трабзонспора.