У 2023 році Суперкубок УЄФА відбудеться у Росії

Один із стадіонів чемпіонату світу-2018 прийме цей поєдинок

Виконавчий комітет УЄФА виніс рішення щодо місця проведення Суперкубка УЄФА в 2023 році.

Про це повідомляє сайт організації.

Після робочої зустрічі в Амстердамі функціонери вирішили, що боротьба за титул пройде на одному зі стадіонів чемпіонату світу-2018 - Казань Арена.

Крім того, затвердили інші фінали в 2022-23 роках: Пушкаш Арена в Угорщині прийме фінал Ліги Європи в 2022. Ювентус Стедіум в Італії і стадіон ПСВ в Нідерландах побачать фінал жіночої Ліги чемпіонів в 2022 і 2023 відповідно. Олімпійський стадіон в Фінляндії прийме Суперкубок УЄФА в 2022.

Раніше повідомлялося, що скандальний футбольний арбітр працевлаштувався у Росії.