Бангура: Суркіс хотів мене повернути в Україну

Екс-форвард київського Динамо Ісмаель Бангура одного разу міг повернутися до УПЛ.

Про це футболіст заявив в інтерв'ю телепрограмі ПРОФУТБОЛ.

"Динамо Київ - це моя команда. Мій будинок. Я ніколи не забуду, як грав там. Те, що мені вдавалося в Динамо, не виходило ні у Франції, ні в Азії. Я асоціюю себе саме з Динамо. Це був найкращий період в моїй кар'єрі.

У Динамо я був щасливий, у мене все виходило. Це команда всього мого життя. Коли я грав в ОАЕ, то Ігор Суркіс хотів мене повернути в Україну. Я зустрівся з президентом, і він сказав, щоб я повертався. Я дуже хотів, але я чесно сказав Суркісу, що мій клуб мене не відпустить. Є людина, яка заставив заборона на мій трансфер", - зазначив Бангура.