Бангура: Суркіс хотів мене повернути в Україну

Джерело - isport.ua.
Екс-форвард київського Динамо Ісмаель Бангура одного разу міг повернутися до УПЛ.
Про це футболіст заявив в інтерв'ю телепрограмі ПРОФУТБОЛ.
"Динамо Київ - це моя команда. Мій будинок. Я ніколи не забуду, як грав там. Те, що мені вдавалося в Динамо, не виходило ні у Франції, ні в Азії. Я асоціюю себе саме з Динамо. Це був найкращий період в моїй кар'єрі.
У Динамо я був щасливий, у мене все виходило. Це команда всього мого життя. Коли я грав в ОАЕ, то Ігор Суркіс хотів мене повернути в Україну. Я зустрівся з президентом, і він сказав, щоб я повертався. Я дуже хотів, але я чесно сказав Суркісу, що мій клуб мене не відпустить. Є людина, яка заставив заборона на мій трансфер", - зазначив Бангура.
Нагадаємо, Бангура виступав за київське Динамо в період з 2009 по 2011 рік. У 46 матчах він зумів забити 28 голів. Після в його кар'єрі був Ренн, Аль-Наср, Нант, Умм-Салаль і Аль-Раед.
Нагадаємо, Дніпро-1 завдяки хет-трику Супряги переміг Динамо у 20 турі УПЛ.