 Зозуля міг опинитися у Вест Гемі | Футбол | Champion.com.ua
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Зозуля міг опинитися у Вест Гемі

Сьогодні 14:18 790 0
Зозуля міг опинитися у Вест Гемі

Джерело - Чемпіон.

Форвард Альбасете Роман Зозуля міг опинитися в АПЛ.

Про це розповів сам футболіст.

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"Хотів би знову пережити з іншим результатом матч з Тоттенгемом (у 2014 році). Я забив гол, все йшло добре, але потім вилучення сталося. Підвів команду.

А перед матчем я зустрічався з керівництвом Вест Гема, вони сказали, що хочуть мене, але після гри, думаю, червона картка їх злякала", – розповів Зозуля.

Нагадаємо, Зозуля покинув Дніпро у 2016 році, перейшовши до іспанського Бетіса. На разі українець виступає за Альбасете в другому дивізіоні Іспанії.

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