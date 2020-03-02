Зозуля міг опинитися у Вест Гемі

Джерело - Чемпіон.
Форвард Альбасете Роман Зозуля міг опинитися в АПЛ.
Про це розповів сам футболіст.
Важливо: Зозуля: Чекаю, коли фанати Райо Вальєкано скажуть, що я гей
"Хотів би знову пережити з іншим результатом матч з Тоттенгемом (у 2014 році). Я забив гол, все йшло добре, але потім вилучення сталося. Підвів команду.
А перед матчем я зустрічався з керівництвом Вест Гема, вони сказали, що хочуть мене, але після гри, думаю, червона картка їх злякала", – розповів Зозуля.
Нагадаємо, Зозуля покинув Дніпро у 2016 році, перейшовши до іспанського Бетіса. На разі українець виступає за Альбасете в другому дивізіоні Іспанії.