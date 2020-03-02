Супряга став найкращим гравцем 20 туру УПЛ

Нападник Дніпра-1 Владислав Супряга став найкращим футболістом 20-го туру української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

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20-річний українець заслужив цю нагороду завдяки трьом голам, які він забив у ворота київського Динамо і приніс своїй команді перемогу з рахунком 3:1.

Відзначимо, що в голосуванні серед експертів Владислав Супряга набрав сім балів, з серйозною перевагою випередивши форварда Ворскли Руслана Степанюка, у якого всього два голоси.