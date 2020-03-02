Вернидуб: Шахтар ніколи не стане Динамо

Юрій Вернидуб хотів очолити київське Динамо.

Про це сказав сам спеціаліст.

Важливо: Дніпро-1 завдяки хет-трику Супряги переміг Динамо у 20 турі УПЛ

"Мрії завжди є, і у мене були. І не тільки в Європу – багато говорили про Динамо Київ. Ви думаєте, я не хотів би? Хотів! Але так склалося. Значить, це не те, що мені було потрібно.

Я знаю, що Динамо – це народний клуб України, який дійсно на вустах у всіх. Як би там Шахтар не хотів стати Динамо – він ніколи не стане. Динамо – це Динамо. Воно залишилося ще з радянських часів – це голосно звучало. Так, зараз Шахтар переграє Динамо, але я впевнений, що прийде час, коли все це зміниться. Як тільки у нас влада змінюється, – як політична, так і спортивна, – так воно все одразу зміниться. Я впевнений у цьому", – сказав Вернидуб.