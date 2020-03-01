Манчестер Сіті із Зінченком переміг Астон Віллу і виграв Кубок ліги

Українець провів увесь матч у складі МанСіті

Джерело - Чемпіон.

У фіналі англійського Кубка ліги Астон Вілла протистояла Манчестер Сіті.

Гравці МанСіті двічі відзначилися у першому таймі. До перерви Астон Вілла завдяки голу Самати скоротила відставання у рахунку. Матч завершився з рахунком 2:1.

Українець Олександр Зінченко у складі МанСіті провів увесь матч.

Чемпіонат Англії - Кубок ліги

фінал, 1 березня

Астон Вілла - Манчестер Сіті 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 20 Агуеро, 0:2 - 30 Родрі, 1:2 - 41 Самата

Нагадаємо, конкурент Зінченка пропустить матч-відповідь з Реалом.