Манчестер Сіті із Зінченком переміг Астон Віллу і виграв Кубок ліги

Джерело - Чемпіон.
У фіналі англійського Кубка ліги Астон Вілла протистояла Манчестер Сіті.
Гравці МанСіті двічі відзначилися у першому таймі. До перерви Астон Вілла завдяки голу Самати скоротила відставання у рахунку. Матч завершився з рахунком 2:1.
Українець Олександр Зінченко у складі МанСіті провів увесь матч.
Чемпіонат Англії - Кубок ліги
фінал, 1 березня
Астон Вілла - Манчестер Сіті 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 20 Агуеро, 0:2 - 30 Родрі, 1:2 - 41 Самата
Нагадаємо, конкурент Зінченка пропустить матч-відповідь з Реалом.