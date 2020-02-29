Джерело - Чемпіон.
Чернігівська Десна приймала Маріуполь у рамках 20 туру української Прем'єр-ліги.
У кожному таймі Десна забила по два голи, при тому чернігівці не пропустили жодного гола.
Десна - Маріуполь 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 12 Тотовицький, 2:0 - 21 Тотовицький, 3:0 - 58 Філіппов(П), 4:0 - 90+2 Калітвініцев
Жовті картки: Чоботенко(6), Дава(19), Ігнатенко(53), Муравський(57)
Стартові склади:
Маріуполь: Гальчук, Чоботенко, Дава, Тищенко, Кирюханцев, Ігнатенко, Федорчук, Мішньов, Горбунов, Чурко, Фомін
Запасні: Поспєлов, Муравський, Корнієнко, Полегенько, Кащук, Кулаков, Топалов
Десна: Паст, Тамм, Домбровський, Арвеладзе, Калітвінцев, Філіппов, Гітченко, Мостовий, Фаворов, Кузик, Тотовицький
Запасні: Литовка, Єрмаков, Картушов, Хльобас, Гуцуляк, Конопля, Будківський
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