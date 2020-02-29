Чернігівці забили аж 4 голи

Джерело - Чемпіон.

Чернігівська Десна приймала Маріуполь у рамках 20 туру української Прем'єр-ліги.

У кожному таймі Десна забила по два голи, при тому чернігівці не пропустили жодного гола.

Чемпіонат України - УПЛ

20 тур

29 лютого

Десна - Маріуполь 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Тотовицький, 2:0 - 21 Тотовицький, 3:0 - 58 Філіппов(П), 4:0 - 90+2 Калітвініцев

Жовті картки: Чоботенко(6), Дава(19), Ігнатенко(53), Муравський(57)

Стартові склади:

Маріуполь: Гальчук, Чоботенко, Дава, Тищенко, Кирюханцев, Ігнатенко, Федорчук, Мішньов, Горбунов, Чурко, Фомін

Запасні: Поспєлов, Муравський, Корнієнко, Полегенько, Кащук, Кулаков, Топалов

Десна: Паст, Тамм, Домбровський, Арвеладзе, Калітвінцев, Філіппов, Гітченко, Мостовий, Фаворов, Кузик, Тотовицький

Запасні: Литовка, Єрмаков, Картушов, Хльобас, Гуцуляк, Конопля, Будківський

Нагадаємо, Львів у меншості сенсаційіно вирвав нічию в Олександрії.