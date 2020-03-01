На початку другого тайму господарі залишилися в більшості

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 березня, Севілья з труднущами переграла Осасуну в рамках 26 туру Ла-Ліги.

На початку другого тайму господарі залишилися в більшості при рахунку 2:0, проте втратили свою перевагу і до 93-ї хвилини рахунок залишався 2:2.

Лише на останніх хвилинах господарі вирвали перевагу.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

26 тур, 1 березня

Севілья - Осасуна 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 13 Ен-Несері, 2:0 - 45+1 Окампос, 2:1 - 64 Адріан, 2:2 - Торрес(П), 3:2 - 90+3 Ен-Несері

Нагадаємо, Валенсія обіграла Бетіс.